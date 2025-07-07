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        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında tahliye edilen sanığa yeniden tutuklama kararı

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında, tahliye edilen sanık Ertan Danacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 22:17 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:17
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        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında tahliye edilen sanığa yeniden tutuklama kararı
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında, tahliye edilen sanık Ertan Danacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

        Cumhuriyet savcısı, Ezgi Apartmanı davasında sanık Ertan Danacı’nın 23 Haziran’da ara kararla adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar veren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sundu.

        Dilekçede, bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilemediği, delil durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi halen devam etmektedir. Özellikle asli kusurlu olduğuna dair teknik raporların varlığı dikkate alındığında, adli kontrol tedbirleri ile yetinilmesinin bu aşamada sanığın yargılandığı kanun maddeleri uyarınca alabileceği ceza düşünüldüğünde kaçma riski sebebiyle yetersiz kalacağı açıktır. Bu nedenlerle sanık hakkında 23 Haziran 2025 tarihli tahliye kararının kaldırılarak, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri kararı verilmesi kamu adına itirazen talep olunur."

        İtirazı inceleyen 5. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, Danacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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