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        Kahramanmaraşlı genç kadavradan nakille diyalizden kurtuldu

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta 5 yaşında yakalandığı diyabetin yol açtığı böbrek yetmezliği nedeniyle 15 yıldır diyaliz tedavisi gören 35 yaşındaki Halil Karasu, kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:22
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        Kahramanmaraşlı genç kadavradan nakille diyalizden kurtuldu
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        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta 5 yaşında yakalandığı diyabetin yol açtığı böbrek yetmezliği nedeniyle 15 yıldır diyaliz tedavisi gören 35 yaşındaki Halil Karasu, kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu.

        Merkez Onikişubat ilçesi kırsal Kavlaklı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Halil Karasu'ya henüz 5 yaşındayken diyabet, 15 yaşına geldiğinde ise kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Aynı anda iki hastalıkla birden mücadele eden ve 15 yıldır haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Karasu'ya, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki gencin böbreği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla nakledildi.

        - "Yeniden doğdum"

        Nakil sonrası diyaliz tedavisinden kurtulan Karasu, AA muhabirine, yaşadığı sevincin tarif edilemez duygu olduğunu söyledi.

        Bağışlanan bir böbreğin uyum testi için hastaneye getirildiğini anlatan Karasu, gece 03.00'te gelen telefonla hayatının değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "15 yıldan beri diyalize giriyorum. Kadavradan böbrek çıktığı haberi gelince çok mutlu oldum, adeta yeniden doğdum. Zamanla daha mutlu olacağım. Zaten 15 yıldır bekliyordum. Artık diyalizden kurtuldum en azından. Diyaliz en zor şeymiş. Organlarını bağışlayanlara binlerce teşekkür ederim."

        - Babadan organ bağışı çağrısı

        Baba Burhan Karasu da organ bağışı konusunda tüm vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

        Oğlunu 4-5 yaşlarındayken çok su tüketme şikayetiyle özel muayenehaneye götürdüğünü, ardından gittikleri lokantada fenalaşarak komaya girdiğini ve sevk edildiği Adana'da diyabet teşhisi konulduğunu anlatan Karasu, o gündür hastanelerde tedavi gördüklerini söyledi.

        Yaklaşık 30 yıldır oğlunun tedavi gördüğünü, 15 yıldır da diyalize girdiğini hatırlatan Karasu, "Organ bağışı için akrabana dahi teklif götüremiyorsun, yanlış anlaşılabiliyorsun. Ama can kurtarmak için bütün vatandaşlarımızın organ bağışında bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

        - Bu yıl 12. organ nakli oldu

        KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi görevlilerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali İşler de bu yıl biri canlıdan olmak üzere toplam 12 organ nakli gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Karasu'nun yaklaşık 30 yıldır diyabet hastalığıyla mücadele ettiğini belirten İşler, "Buna bağlı olarak 15 yıldır hemodiyaliz tedavisi görmekteydi hastamız. Bizim de nakil listemizde olan hastamıza, Niğde'de bir trafik kazası sonrası organ bağışı oldu. Organ bağışı sonrası da böbreği Halil'e uygun bulduk." dedi.

        Naklin başarıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren İşler, hastanın durumunun stabil olduğunu ve gelecek günlerde taburcu edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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