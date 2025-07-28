Kahramanmaraş'ta kano festivali düzenlendi

İlçenin doğal güzellikleri ve coğrafi yapısıyla dikkati çektiğini dile getiren Gökşen, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.

Etkinlik kapsamında Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü anısına fidan dikimi yapıldı.

Andırın Belediyesinin ev sahipliğinde Kargaçayırı Göleti'nde yapılan etkinliğe Kahramanmaraş ve çevre illerden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

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