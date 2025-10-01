Kahramanmaraş'tan Suriye'ye insani yardım gönderildi

Kahramanmaraş'ta Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği tarafından başlatılan kampanya ile temin edilen yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, AFAD İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin desteğiyle alınan 45 akülü tekerlekli sandalye, 100 gıda kolisi, 300 parça kıyafet, 100 ayakkabı, 200 kırtasiye seti ve 12 halının Suriye'nin Lazkiye kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Yardımları taşıyan bir aracın Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı'na ulaştığını dile getiren Şahbazlı, diğer aracı ise bugün göndereceklerini söyledi.

Şahbazlı, "Türkmen Dağı'nda savaş mağduru engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye teslimi gerçekleştireceğiz. Amacımız, savaş mağduru, engelli, yaşlı her mazlumun yanında olmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan araç, Suriye'ye uğurlandı.

Programa, AFAD İl Müdür Yardımcısı Erdal Kan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.