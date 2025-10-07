Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerinden "El Sanatları Kermesi"

        Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı "Büyüklerimizin Ellerinden El Sanatları Kermesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerinden "El Sanatları Kermesi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı "Büyüklerimizin Ellerinden El Sanatları Kermesi" düzenlendi.

        Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Atölye Zeytin'in destekleriyle düzenlenen kermeste, huzurevi sakinlerinin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu.

        Etkinlikle huzurevinde kalan yaşlıların üretme heyecanının yeniden canlandırılması, el emeği ürünlerinin tanıtılması ve toplumla bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

        Atölye Zeytin Kurucusu Gülnur Beyit ve gönüllü eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen proje kapsamında huzurevi sakinleri, çeşitli el sanatları ürünlerini hazırlayarak sergileme fırsatı buldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, toplumların en kıymetli hazinesinin büyüklerine verdiği değerle ölçüldüğünü söyledi.

        Bozkurt, proje sayesinde huzurevi sakinlerinin tecrübelerinden yararlanma imkanı bulduklarını belirterek, "Bu çalışmayla büyüklerimizin yaşamına mutluluk, üretkenlik ve neşe katmanın gururunu yaşadık. Bu proje onların hayatına küçük bir mutluluk, bizlere ise büyük bir onur kattı. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Huzurevi sakinlerinden 72 yaşındaki Kasım Titiz de karayollarından emekli olduğunu belirterek sergide Atatürk büstü ve dekoratif ayna yaptığını söyledi. Titiz, el işi etkinliklerinin huzurevi sakinlerinin günlerini verimli geçirmelerine katkı sağladığını, bu çalışmalarla zamanın daha hızlı ve keyifli geçtiğini ifade etti.

        Kermese Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta "geçici koruyucu aile" olmaya hak kazanan 8 aileyle protok...
        Kahramanmaraş'ta "geçici koruyucu aile" olmaya hak kazanan 8 aileyle protok...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        TDV, Elbistan ve Pazarcık'ta 100 aileye alışveriş kartı dağıttı
        TDV, Elbistan ve Pazarcık'ta 100 aileye alışveriş kartı dağıttı
        14. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası başladı
        14. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası başladı