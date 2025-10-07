Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "geçici koruyucu aile" olmaya hak kazanan 8 aileyle protokol imzalandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Modeli"nde pilot il seçilen Kahramanmaraş'ta 8 aileyle protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "geçici koruyucu aile" olmaya hak kazanan 8 aileyle protokol imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Modeli"nde pilot il seçilen Kahramanmaraş'ta 8 aileyle protokol imzalandı.

        Proje kapsamında ilk fazda yer alan Kahramanmaraş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün verdiği eğitimleri tamamlayan aileler için İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

        Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, törende yaptığı açıklamada, "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Modeli" ile 0-6 yaş grubunda yer alan korunma ihtiyacı olan çocukların kurum bakımına alınmaksızın güvenli ve istikrarlı aile ortamında büyümelerinin amaçlandığını söyledi.

        Kentte Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin başarılı şekilde yürütüldüğünü bildiren Bozkurt, şunları söyledi:

        "Bu alandaki öncü hizmetlerimiz neticesinde de birçok kez kahraman şehrimiz ödüllendirildi. Bu öncü hizmetlerimizdeki başarılar nihayetinde Geçici Koruyucu Aile Hizmeti modelinde pilot uygulaması için belirlenen 11 ilden biri olmanın heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Bu model, çocuk hakkında nihai hizmet kararının belirlenmesine kadar geçen geçici sürede, çocuğun aile temelli bakım altında desteklenmesini hedeflemektedir. Kentimizde geçici koruyucu aile olma kriterlerini sağlayan ve eğitimlerini tamamlayan 27 ailemizden 8'i geçici koruyucu aile olmaya hak kazandı."

        "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Modeli"nde gönüllü olan Yasemin Dertli, 3 çocuğa koruyucu ailelik yaptığını ve artık 7 kişilik büyük bir aile olduklarını söyledi.

        Hayatı çocuklarla öğrendiğini anlatan Dertli, "Koruyucu aile olduğum çocuklarım özel gereksinimli bireyler. Bu durum beni hiçbir zaman korkutmadı. Onların her 'anne', 'baba' dediğinde, okula başladıklarında, Anneler Günü'nde resim yapıp getirdiklerinde eşim ve benim duygularımı anlatacak kelimeler yetersiz kalır. Koruyucu aile anlatmakla olmaz, bunu yaşamak gerekir. Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Modeli'ni de duyduğumda bu projede yer almak istedim." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 8 aile ile protokol imzalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerinden "El Sanatları Kermesi"
        Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerinden "El Sanatları Kermesi"
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        TDV, Elbistan ve Pazarcık'ta 100 aileye alışveriş kartı dağıttı
        TDV, Elbistan ve Pazarcık'ta 100 aileye alışveriş kartı dağıttı
        14. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası başladı
        14. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası başladı