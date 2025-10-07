Kahramanmaraş'ta "geçici koruyucu aile" olmaya hak kazanan 8 aileyle protokol imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Modeli"nde pilot il seçilen Kahramanmaraş'ta 8 aileyle protokol imzalandı.

Proje kapsamında ilk fazda yer alan Kahramanmaraş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün verdiği eğitimleri tamamlayan aileler için İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, törende yaptığı açıklamada, "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Modeli" ile 0-6 yaş grubunda yer alan korunma ihtiyacı olan çocukların kurum bakımına alınmaksızın güvenli ve istikrarlı aile ortamında büyümelerinin amaçlandığını söyledi.

Kentte Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin başarılı şekilde yürütüldüğünü bildiren Bozkurt, şunları söyledi:

"Bu alandaki öncü hizmetlerimiz neticesinde de birçok kez kahraman şehrimiz ödüllendirildi. Bu öncü hizmetlerimizdeki başarılar nihayetinde Geçici Koruyucu Aile Hizmeti modelinde pilot uygulaması için belirlenen 11 ilden biri olmanın heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Bu model, çocuk hakkında nihai hizmet kararının belirlenmesine kadar geçen geçici sürede, çocuğun aile temelli bakım altında desteklenmesini hedeflemektedir. Kentimizde geçici koruyucu aile olma kriterlerini sağlayan ve eğitimlerini tamamlayan 27 ailemizden 8'i geçici koruyucu aile olmaya hak kazandı."