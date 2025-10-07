Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Kahramanmaraş'ta, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 20:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:32
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Esat Coşan Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan AGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kır, dünyanın gözü önünde yaşanan bu durum karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kaldığını belirtti.

        Kır, "BM sessiz, Batı kör ve sağır. Bizler zalim düzenin bu sessizliğine ortak olmayacağız. Kudüs ve Gazze yalnızca bir coğrafya değil, imanımızın ve onurumuzun şerefidir. Mazlumun duası zalimin tankından, uçağından ve bombasından daha güçlüdür. Bugün de mazlumların yanında durma, zalime karşı söz söyleme ve halkımızın vicdanını harekete geçirme sorumluluğumuzun bilinciyle buradayız." dedi.

        Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

