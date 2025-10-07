Habertürk
        Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 07.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:20
        Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        R.K. idaresindeki 38 ALN 524 plakalı tır, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Erkenez Köprüsü üzerinde H.U. yönetimindeki 46 AFJ 183 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bariyerleri aşarak köprüden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen H.U, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

