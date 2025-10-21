Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99 oranında tamamlandığını söyledi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "Deprem Öncesi ve Bugünü" konulu basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Ünlüer, Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan kentte, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ünlüer, kent genelinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99 seviyesine ulaştığını belirterek, "İlimiz genelinde enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 99,07 seviyesine ulaşmıştır. Deprem sonrasında Anadolu'nun en büyük inşa sürecini yaşıyoruz. Kalıcı konut, iş yeri ve kamu binalarının yapımı tüm hızıyla sürüyor." dedi.

Eğitim alanındaki yatırımların da hızla devam ettiğini dile getiren Ünlüer, şunları kaydetti:

"6 Şubat depreminde, 356 okul, 1666 derslik kullanılamaz hale gelmiş olup bugüne kadar güçlendirmeyle birlikte 83 okul ve 1294 derslik yapımı tamamlanarak eğitim öğretime açılmıştır. Yapımı planlanan ve devam eden 143 okulumuzdaki 2 bin 203 dersliğin tamamlanması halinde derslik sayımız deprem öncesine göre yüzde 18 oranında artış ile 12 bin 198'e çıkacaktır."