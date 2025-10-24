Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremde 45 kişinin öldüğü Seda Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Seda Apartmanı'nda 45 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:15 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta depremde 45 kişinin öldüğü Seda Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Seda Apartmanı'nda 45 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Babaoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini belirtti.

        Savunmasını yapan tutuklu sanık Ali Babaoğlu, "Bina altındaki iş yeri sahiplerinin ifadelerinin alınmasını talep ediyorum. Benim haberim olmadan binada 4 kez resmi olmayan tadilat yapılmıştır. Bunun araştırılmasını talep ediyorum. Çok hastayım, neden tutuklu olduğumu anlamıyorum, tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

        Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek duruşmayı 13 Ocak 2026'ya erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesinin cenazele...
        Kahramanmaraş'ta eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesinin cenazele...
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesin...
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesin...
        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın müteahhidine v...
        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın müteahhidine v...
        Kahramanmaraş'ta ata sporu güreş heyecanı
        Kahramanmaraş'ta ata sporu güreş heyecanı
        Eski eşiyle kayınvalidesini öldüren şüpheli, 9 yaşındaki oğlunun yanında in...
        Eski eşiyle kayınvalidesini öldüren şüpheli, 9 yaşındaki oğlunun yanında in...