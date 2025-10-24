Kahramanmaraş'ta depremde 45 kişinin öldüğü Seda Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Seda Apartmanı'nda 45 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Babaoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini belirtti.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Ali Babaoğlu, "Bina altındaki iş yeri sahiplerinin ifadelerinin alınmasını talep ediyorum. Benim haberim olmadan binada 4 kez resmi olmayan tadilat yapılmıştır. Bunun araştırılmasını talep ediyorum. Çok hastayım, neden tutuklu olduğumu anlamıyorum, tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek duruşmayı 13 Ocak 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya hapis cezası talep ediliyor.