AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Eğer AK Parti teşkilatları gece gündüz demeden inançla, gayretle dimdik liderinin arkasında durmasaydı 23 yıllık iktidarımız boyunca o zorlu aşamaları aştığımız günlerde hiç şüpheniz olmasın bu kadar dik duramaz, bu kadar güçlü bir şekilde bugünlere gelemezdik." dedi.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Kaya, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemede bulunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" toplantısına katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2028 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday yapılması gerektiğini belirterek, tüm partilileri kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp çalışılmaya davet etti.

AK Parti'nin 24 yıl boyunca istikametini, yolunu ve güzergahını milletin belirlediği bir dava hareketi olduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz kurulduğu günden bu yana bu davaya emek veren nice isimsiz kahramanlar, 23 yıllık iktidarımızdaki bütün hizmetlerin mimarları. Eğer AK Parti teşkilatları gece gündüz demeden inançla, gayretle dimdik liderinin arkasında durmasaydı 23 yıllık iktidarımız boyunca o zorlu aşamaları aştığımız günlerde hiç şüpheniz olmasın bu kadar dik duramaz, bu kadar güçlü bir şekilde bugünlere gelemezdik. Allah bu teşkilattan ve teşkilatımızın girdiği gönüllerden, milletimizden razı olsun. Her birinize sonsuz teşekkür ediyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim hareketimiz bir makam mevki planlaması yapılacak bir hareket değildir." sözünü hatırlatan Kaya, makam mevki gibi hesapların asla içerisinde olmadıklarını, dava ve hizmet için mücadele ettiklerini aktardı. Teşkilat olarak 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin hemen ardından sahaya indiklerini ve herkes gibi millete hizmet için seferber olduklarını anlatan Kaya, "Biz milletimizin ayağına gittik. Onların dertlerini dinledik. O dertleri aldık. Genel merkezimizde şimdi önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleyeceğimiz Allah'ın izniyle yeni politikalarla milletimizin dertlerine derman olacağımız çalışmaları yürütüyoruz. Çünkü AK Parti demek milletin derdi ile dertlenmek demek. AK Parti demek samimiyet, gayret, kardeşlik demek." diye konuştu.