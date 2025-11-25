Depremde 96 kişinin öldüğü Güvenç Apartmanı'na ilişkin 16 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 16 kamu personelinin yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık A.T, imar ve şehircilik biriminde görev yaptığını belirterek, "Memurun görev tanımı bellidir. Sanki biz müteahhit ya da mimarmışız gibi suçlanıyoruz. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık M.D, bilirkişi raporundaki değerlendirmeleri kabul etmediğini söyleyerek, duruşmadan vareste tutulma talebinde bulundu.

Sanık O.Y.D. ise harita mühendisi olduğunu ve inşaatla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Öte yandan, müşteki M.İ, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan tüm kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.