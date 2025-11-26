Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Eskişehir, Hatay ve Osmaniye'de, e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturulduğu, farklı banka ve kripto şirketler üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesap açtırılarak "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığını ve "yasa dışı bahis" oynatıldığını tespit etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucu, şüpheli hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar lira tutarında işlem yapıldığı belirlendi.

Suça karıştıkları tespit edilen 18 şüpheliye ait 6 ildeki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı yakaladı.