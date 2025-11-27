Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
