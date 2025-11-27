Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde N.E. ile yeğeni İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.