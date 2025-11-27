Habertürk
Habertürk
        Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

        Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

        –Kahramanmaraş'ta amcasını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:09 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:12
        Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
        –Kahramanmaraş'ta amcasını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde N.E. ile yeğeni İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E, amcası N.E'ye tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan N.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

        Şüpheli İ.E. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

