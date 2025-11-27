Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında vefat eden uzman çavuş ve eşinin cenazeleri Kayseri'ye uğurlandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş ile eşinin cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketleri Kayseri'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:58
        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında vefat eden uzman çavuş ve eşinin cenazeleri Kayseri'ye uğurlandı
        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş ile eşinin cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketleri Kayseri'ye uğurlandı.

        Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ramazan Dalyak için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde askeri tören düzenlendi.

        Törene, Dalyak çiftinin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve ilgililer katıldı.

        Ramazan Dalyak (28) ve eşi Elmas Dalyak'ın (20) naaşı, törenin ardından memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ramazan Dalyak idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, dün kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, sürücü olay yerinde, eşi Elmas Dalyak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

