Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ortaokulda kaynağı henüz belirlenemeyen kokudan etkilenen 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ortaokulda kaynağı henüz belirlenemeyen kokudan etkilenen 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde okulları yıkılan ve bu nedenle Gazipaşa Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin bir kısmı, kaynağı henüz belirlenemeyen koku nedeniyle rahatsızlandı.

        Okul yönetimi, öğrencileri binadan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ile özel donanımlı itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

        Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler teneffüsteyken henüz kaynağı belirlenemeyen bir kokunun hissedildiği, bunun üzerine öğrencilerin tedbir amaçlı hızlıca toplanma alanına yönlendirilerek, binanın tahliye edildiği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Olayın ardından sağlık ekipleri, emniyet, AFAD, itfaiye ve ilgili kurumlar kısa sürede okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, binada herhangi bir zehirlenmeye neden olabilecek bulguya rastlanmamıştır. Etkilenme şüphesi bulunan öğrenciler, UMKE ekiplerince yapılan ilk değerlendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Hastanelerde yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış olup öğrenciler müşahede amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Süreç tüm birimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak
        Kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak
        PFDK'dan Kahramanmaraş İstiklalspor'a 80 bin lira ceza
        PFDK'dan Kahramanmaraş İstiklalspor'a 80 bin lira ceza
        Örnek olacak karar: Kahramanmaraş'ta Özel Megapoint Hastanesi'nde alınan fa...
        Örnek olacak karar: Kahramanmaraş'ta Özel Megapoint Hastanesi'nde alınan fa...
        Kahramanmaraş'ın tescilli lezzeti Çağlayancerit cevizi Japonya'da tanıtıldı
        Kahramanmaraş'ın tescilli lezzeti Çağlayancerit cevizi Japonya'da tanıtıldı
        Kahramanmaraş'ta yanlış kan verilen hasta öldü, mahkemeden tazminat kararı...
        Kahramanmaraş'ta yanlış kan verilen hasta öldü, mahkemeden tazminat kararı...
        Kahramanmaraş'ta iş yerine silahlı saldırı
        Kahramanmaraş'ta iş yerine silahlı saldırı