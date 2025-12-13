Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 00:42 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:42
        Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirdi.

        Sultan D. (22) idaresindeki otomobile Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeyken İ.T.K. tarafından silahla ateş açıldı.

        Saldırıda sürücü Sultan D. hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, kaçan zanlı İ.T.K'yi kısa sürede yakaladı.

