Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirdi.
Sultan D. (22) idaresindeki otomobile Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeyken İ.T.K. tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda sürücü Sultan D. hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kaçan zanlı İ.T.K'yi kısa sürede yakaladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.