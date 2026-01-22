Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

        Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:12
        Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor
        Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

        Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

        Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.

