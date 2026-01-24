Kahramanmaraş'ta 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsa yönelik çalışma yürütüldü.
Hırsızlık suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan Ö.A.Ç. belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.