        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 00:22 Güncelleme: 24.01.2026 - 00:22
        Kahramanmaraş'ta 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsa yönelik çalışma yürütüldü.

        Hırsızlık suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan Ö.A.Ç. belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

