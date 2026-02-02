6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde arılarını kaybeden arıcı, devlet desteğiyle üretimini sürdürdü

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde arıları telef olan arıcı Ramazan Say, Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan hibeli kovan ve besleme destekleri sayesinde bal üretimini sürdürüyor.



Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi'ndeki arılığındaki kovanlarından 76'sı depremde hasar gören arıcı Ramazan Say'ın sarsıntı sırasında kapakları açılan kovanlardaki arıları, etkili olan soğuk hava ve don nedeniyle telef oldu.



Depremden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen destekleme çalışmaları kapsamında yapılan hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından, kullanılamaz hale gelen kovanlarının tamamı yüzde 100 hibeli şekilde arılı olarak teslim edilen Ramazan Say, üretime yeniden başladı.



Daha önce sadece bal üreten Say, şimdi ise bal üretiminin yanı sıra ana arı ve arı sütü üretimine de geçerek üretim yelpazesini genişletti.



Ramazan Say, AA muhabirine, desteklerle deprem öncesinden daha iyi duruma geldiğini söyledi.





Depremlerde kovanlarında yaşadığı kaybı ve sonrasında aldığı destekleri anlatan Say, şöyle konuştu:



"Büyük bir deprem yaşadık. 250 kovanımdan 76'sı hasar gördü. Deprem sırasında kovanların kapakları açıldı ve o gün hava çok soğuktu, don etkiliydi. Kapakları açılmış kovanlardaki arıların tamamı telef oldu. Afetin hemen ardından hasar gören kovanlar tespit edildi ve yıkılan kovanlarım ile telef olan arılarım kadar destek verildi. Toplamda 76 kovanımdaki arılarım telef olmuştu. Devletimiz ayrıca toplam kovan sayımızı dikkate alarak arılarımız için şeker desteğinde de bulundu."



Devletin üreticileri hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Say, desteklerin sürdüğünü belirterek, "Geçtiğimiz günlerde arıcılık destekleme programından da faydalandım. Şimdi arılarımızı desteklemek için gerekli olan arı kekleri ve besleme ürünlerini temin ederek kovanlara koyacağız." dedi.



Aldığı desteklerle depremde yaşadığı kaybı telafi ettiğini belirten Say, şunları kaydetti:



"Devlet desteğiyle depremde yaşadığım arı kaybı tamamen kapandı. Çok şükür iyi durumdayız. Ana arı üretimine başladım, arı sütü üretiyorum. Fazla kovanlarımı yeni arıcılığa başlayan üreticilere veriyorum. Ürettiğim balları da çevreme ve talep edenlere satıyorum. Yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapıyorum. Devletimizin üreticilere verdiği destekler arttı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun."



Kış döneminde arıların durumunu düzenli olarak kontrol ettiğini dile getiren Say, "Şu anda kış dönemindeyiz. Ara sıra gelip uykuda olan arılarımı kontrol ediyorum. Havalar ısınmaya başlayınca, şubat ayında badem çiçekleri açtığında arılarımız hareketlenmeye başlar. Mayıs ayına kadar buraya gelerek arıların bakımlarını yapıyor, keklerini veriyorum." ifadelerini kullandı.

