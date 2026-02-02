Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:22 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kamu kurum çalışanları ile öğrencilere 6 Şubat'ta deprem i...
        Kahramanmaraş'ta kamu kurum çalışanları ile öğrencilere 6 Şubat'ta deprem i...
        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bebeğe şiddet uygulayan hemşire başka bebeğe...
        Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bebeğe şiddet uygulayan hemşire başka bebeğe...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde arılarını kaybeden arıcı, devl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde arılarını kaybeden arıcı, devl...
        Kahramanmaraş'ta hibe programları anlatıldı Kahramanmaraş'ta ENHANCER PRO o...
        Kahramanmaraş'ta hibe programları anlatıldı Kahramanmaraş'ta ENHANCER PRO o...