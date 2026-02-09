Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:09 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.


        Programı kapsamında kente gelen Yumaklı, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Vali Mükerrem Ünlüer'den brifing aldı.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde açılan "Kahramanmaraş'ın Değerleri" sergisini gezen Yumaklı, kent genelindeki halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitüsünde hazırlanan yöreye ait el sanatları ürünlerini inceledi.

        Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i ziyaret etti.

        Bakan Yumaklı'ya ziyaretlerinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş DSİ hizmet binası açılışında konuştu:
        Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş DSİ hizmet binası açılışında konuştu:
        Bakan Yumaklı, "11 milyar liralık kaynağı bu proje ile 11 ilimize aktaracağ...
        Bakan Yumaklı, "11 milyar liralık kaynağı bu proje ile 11 ilimize aktaracağ...
        Kahramanmaraş sağlık turizmiyle bölgesel kalkınmaya hazırlanıyor
        Kahramanmaraş sağlık turizmiyle bölgesel kalkınmaya hazırlanıyor
        Kahramanmaraş'ın kurtuluş direnişi okullara taşındı
        Kahramanmaraş'ın kurtuluş direnişi okullara taşındı