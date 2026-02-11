Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesine destek buluşması yapılacak

Kahramanmaraş'ta 80 kız çocuğu için yapımına başlanılacak olan çocuk evleri sitesine destek buluşması gerçekleştirilecek.



TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği ile TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği işbirliğinde koruma altında olan 80 kız çocuğu için yarın "Kahramanmaraş Çocuk Evleri Sitesi yapımına destek" buluşması düzenlenecek.



Önsen Mahallesindeki çocuk evleri sitesinin şantiye alanında saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan buluşmaya gazeteci Fulya Öztürk ve sunucu Cansu Canan katılacak.



Yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenen projede, kız çocuklarının kalacağı 8 dubleks ev, spor ve çeşitli sosyal sanatsal etkinlik yapabilecekleri çok amaçlı salon ve idari binadan oluşacak.



