        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 09:28 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:28
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

