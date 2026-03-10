Kahramanmaraş'ta metruk binada ceset bulundu

–Kahramanmaraş'ta metruk binada erkek cesedi bulundu. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Osman D'ye (62) ait olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.