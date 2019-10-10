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Gerçeği aratmayan helikopterli yaralı kurtarma tatbikatı Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem ...

İHA

Kahramanmaraş merkezli yapılan ulusal deprem tatbikatının ikinci gününde binada mahsur kalan yaralı vatandaş, jandarma kurtarma ekipleri tarafından helikopterle binanın çatısından tahliye edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı ikinci gününde devam etti.
Kahramanmaraş merkezli tatbikatta senaryo gereği meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda, yıkılan binalardan yaralılar tahliye edildi. Trabzon Bulvarı’nda yer alan binada mahsur kalan yaralılar jandarma ekiplerince helikopter yardımıyla çatıdan alınarak hastaneye kaldırıldı.
Yine aynı binada mahsur kalan başka bir yaralı da halat yardımıyla güvenli bir şekilde yere indirildi.
Yapılan tatbikatlar sonrası toplum içinde deprem farkındalığının arttığını dile getiren Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, olası afetlerde planlamanın yapılması için tatbikatların önemli olduğunu söyledi. Vali Özkan, “İnşallah toplum olarak, Kahramanmaraş olarak ve Türkiye olarak bu tür musibetlerden uzak günleri yaşayacağız hep birlikte. Acil, olağanüstü durumlarda herkesin buna hazır olması gerekiyor. Öğrencilerimizle okullarımızla ve vatandaşlarımızla bu konuda bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla, depreme acil müdahale hasıl olduğu zaman bizim uzman ekiplerimizce en güzel bir şekilde bu tatbikatların yapılıyor olması bizim için bir gurur kaynağıdır. Afet öncesinde yapılan planlamalar ve eğitimler, afet öncesi ve sonrası faaliyetlerde de, neler yapmamız lazım biz hep beraber onu öğretiyoruz. Tatbikatlarımız devam edecek ve yarın da yapılan bu tatbikatlardan çıkarılacak derslerin değerlendirmesini yapacağız” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:08
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