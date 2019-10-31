Kahramanmaraş’ta kuyumcu soyguncuları tutuklandı

Kahramanmaraş’ta otomobille altın ve para nakli yapan kuyumcuları soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre soygun olayı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Otomobille Hakkari’ye yüklü miktarda altın ve para taşıyan kuyumculardan S.Ç. (54), A.A. (45) ve H.A. (27), silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Soygunu gerçekleştiren 4 kişi, 13 kilogram altın, 36 bin 650 euro, 300 dolar, bin 500 lira para ve 3 adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, çalıntı plakalı araçla kaçan şüphelileri yakalamak için bin 214 aracı inceledi. Yapılan araştırma neticesinde şüphelilerden F.G. (27) ve C.B. (26) Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, S.B. (28) ve E.G. (19) Kocaeli’de yakalandı. Şüphelilerle bağlantısı bulunan T.E. ise Kahramanmaraş’ta yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 32 bin 150 euro, 300 dolar, bin 482 lira para, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yakalanan F.G.’nin evinde de çalınan altınlar ve geriye kalan 4 bin 500 euro ele geçirildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:43

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.