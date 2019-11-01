Maraş Kalesi yılbaşında ziyarete açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarihi Maraş Kalesi’nin yılbaşında yeniden halkın ziyaretine açılacağını söyledi.

Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde sembol mekanlarından biri olan Maraş Kalesi’nde çevre düzenlemesi çalışmaları hızla sürüyor. Kaledeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Maraş Kalemizi yılbaşına kadar hemşerilerimizin ziyaretine açmayı planlıyoruz” dedi.

Kalede 11 bin metrekarelik açık alanda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi Maraş Kalesi’nin çevre düzenleme planını onaylatmıştık. Ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. 11 bin metrekarelik açık alanda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tarihi kalemizde yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve seyir alanları oluşturuyoruz. Kurtuluş mücadelemizin sembol mekanlarından olan Maraş Kalemizi yılbaşına kadar hemşerilerimizin ziyaretine açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:42

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.