Çalışkan: "Hızlı tren ve hava alanı ulaşımda bölgeye katkı sağlayacak"

Ulaştırma MemurSen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Kahramanmaraş ziyaretinde, hızlı tren hattının ulaşımda bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma MemurSen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ve Mehmet Yıldırım’la birlikte Kahramanmaraş’ta bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulundular.

Tren Garı ve yeni hava alanı terminalini ziyaret eden Kenan Çalışkan ve ekibi, çalışanlarla istişarede bulunarak talep ve önerilerini dinlediler.

Hizmete giren hava alanı terminal binasının bölgeye daha kaliteli ve refah hizmet sunduğunu kaydeden Çalışkan, “Kahramanmaraş'a gelecek olan hızlı tren hattı garı ve hava alanının yan yana olması, bölgeye ulaşım alanında ivme kazandıracak. Bu yatırımları bölge halkına sunan tüm idari ve siyasi yetkililere teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:06

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.