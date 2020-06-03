Eski erkek arkadaşına kezzapla saldırdı

Kahramanmaraş'ta bir kadın, eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atıp yaralanmasına neden oldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Gürkan K .(45) eski arkadaşı olduğu iddia edilen F.Ö.'nün (45) kezzaplı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayda Gürkan K. ile iki kişi daha kezzaptan etkilendi. Olay yerine çağrılan iki ambulansta yaralılara müdahale edildi. Hastaneye kaldırılan Gürkan K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.