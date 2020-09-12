Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında 7 yıl 6 ay ceza ile aranan örgüt üyesi saklandığı adreste yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, firari Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan aranan bir kişi için çalışma başlattı. Ekipler, il merkezinde bir adreste yaptığı aramada terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlenen Halil K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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