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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kirlenen akarsu balık ölümlerine neden oldu

İHA

Kirlenen akarsu balık ölümlerine neden oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi İsmailli Mahallesi'ndeki akarsu kimyasal madde atıklarından dolayı siyaha büründü. Akarsuda kimyasal atıklardan dolayı balık ölümleri de başladı.
Bölgeye farklı zamanlarda gidip manzara ve çeşitli canlıları fotoğraflayan Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Topluluğu, kirliliğin yoğun olduğu akarsuyun temizlenmesini istedi. Topluluğun başkanı Baki Özdoğan, yıllarca burada fotoğraf çektiklerini ve şu an bu berbat görüntüyle karşılaştıklarını ifade etti. Cep telefonu kamerası tarafından kirlenen akarsuyu ve balık ölümlerini de görüntüleyen fotoğraf sanatçıları, herkesin doğayı temiz tutup korumasını istedi.
Yöre halkı ise, yetkililerden bir an önce bu duruma el atmasını beklediklerini söyledi.

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