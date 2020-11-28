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Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü 4 yaşındaki Recep Tayyip, karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

İHA

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü 4 yaşındaki Recep Tayyip, karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil evde ikamet eden Rukiye Sakallı, sabah uyandıklarında kendilerini kötü hissettiklerini belirterek komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri evde bulunan anne ve çocukları Özlem (7), Levent (5) ve Recep Tayyip Sakallı'yı (4) dışarı çıkartarak müdahale etti.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede 4 yaşındaki Recep Tayyip Sakallı'nın karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve iki çocuğunun tedavilerine devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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