Kahramanmaraş´ta miras kavgası: 1 ölü

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Yılmaz Aksu (61), miras nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Etli'yi (59) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Aksu, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki odun ambarında meydana geldi. İddiaya göre miras nedeniyle aralarında husumet bulunan Yılmaz Aksu ile Mehmet Etli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aksu, otomobilinden aldığı av tüfeği ile Etli'ye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Etli'nin öldüğünü belirledi. Olay yerinden kaçan Yılmaz Aksu ise Karamanlı Kavşağı'nda polis ekiplerince kısa sürede suç aleti silah ile yakalanarak gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-03-09 21:10:08



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