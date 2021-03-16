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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adatepe Barajı doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

İHA

Adatepe Barajı doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Kahramanmaraş’ta su sporları ve kış turizmi için elverişli olan bozulmamış doğasıyla dikkat çeken Adatepe Barajı doğaseverlerin ilgi odağı oldu.
Göksun ilçe merkezinin 20 kilometre kuzey doğusunda, Göksun çayı üzerinde yer alan Adatepe Barajı, doğa güzellikleriyle ilgi görmeye devam ediyor.
Adatepe Barajı, bulunduğu coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve orman alanlarıyla yaz, kış ziyaretçi akınına uğruyor. Toplam 500 hektar alana yayılan Adatepe Barajı, yüzme, yelken ve su sporları açısından ise değerlendirilecek nitelikte olduğunu söyleyen doğaseverler, “Harika manzarası olan Adatepe Barajına mutlaka gelsinler. Doğası, manzarası ve havasıyla görülmeye değer bir yer. Yaz ve kış mutlaka geliriz ve bu muhteşem manzarayı bol bol fotoğraflar çekerek arşivimize ekleriz” dediler.

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