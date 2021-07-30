Kahramanmaraş'taki 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3 tutuklama

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Temmuz'da Pınarbaşı Mahallesi Şeref Ertekin Caddesi'ndeki silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan Ş.Y, Ö.E, . ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.E, ve B.A. tutuklandı. Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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