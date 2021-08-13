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Başkan Güngör: "Üretilen oyuncaklar markalaşacak" Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ahşap Oyuncak Atölyesi'ne katılan 15 kadın kursiyere sertifikaları Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından verildi

İHA

Başkan Güngör: "Üretilen oyuncaklar markalaşacak" Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ahşap Oyuncak Atölyesi'ne katılan 15 kadın kursiyere sertifikaları Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından verildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eğitimlerini tamamlayan Ahşap Oyuncak Atölyesi kursiyerlerine sertifikalarını verdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ahşap Oyuncak Atölyesi sergi ve sertifika törenine katılan Başkan Güngör, “İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün de katkılarıyla 15 kadın kursiyerimize sertifikalarını verdik. Önümüzdeki süreçte bu eğitimleri genişletecek, bu eserleri markalaştıracağız” dedi.
Başkan Güngör, “Bugün hem İŞKUR hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de Büyükşehir Belediye’mizin işbirliğiyle 25 kadın girişimcimize, kursiyerimize sertifika vermek üzere bir araya geldik. Biz bunun çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyoruz. Elbette en önemli görevlerimizden birisi de eğitim. Çocukluğumuzda hepimizin kullandığı ve sağlık için öneme sahip ahşap oyuncakların katma değerini artırmamız lazım. Gerek tasarım, gerekse paketleme noktasında verilen eğitimler, markalaşmanın da önünü açacaktır. Alman Kalkınma Ajansı’nın da yalnızca bu program için 500 bin liralık bütçe ayırması çok kıymetli bir destek oldu. Bu süreçte eğitim alan kardeşlerimizin sigortası ve yevmiyesi de İŞKUR tarafından karşılandı. Eğitimlerimizde ilerleyen süreçte kursiyer sayımızı artırmak ve markalaştırmayı temin etmek için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Üretilen projelerin kent için önemli kaynaklar olarak döndüğünü ifade eden Başkan Güngör, “Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak önemli. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız projelerle yaklaşık 2 yıllık süre zarfında uluslararası kurum kuruluşlardan aldığımız destek ve hibe miktarı 1.5 Milyar TL’ye yaklaştı. Sadece Kuveyt Fonu’ndan tamamen hibe 10 Milyon Dolar aldık. Geçtiğimiz günlerde içme suyu, kanalizasyon, arıtma ve atık bertarafı için Avrupa Birliği mülteciler fonundan 1 Milyar TL kredi ve hibe aldık. Bu kaynaklarla şehrimizde ihtiyacımız olan alt ve üstyapı projelerini finanse etmiş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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