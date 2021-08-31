Çerkes sürgünü anıtına ziyaretçi ilgisi

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Kahramanmaraş’ta 21 Mayıs 1864 Çerkes sürgününde yaşamak için ölenlerin anısına yaptırılan anıt ve meydan ilgi görüyor.

1864 yılında Çarlık Rusyası tarafından Kafkaslardan sürgün edilen ve 500 bin insanın yaşamını yitirmesine sebep olan sürgünün anısına Göksun ilçesine bağlı Fındık Mahallesine anıt yapıldı.

Çerkes Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Oğuz, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edildiğini ve soykırıma uğradığını belirterek, "Anıt ve meydanı yaptıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Gürgör’e, anıtın yapımının gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu anıt Karadeniz'de kaybettiğimiz binlerce insanımızın denizde boğulmasını temsil etmektedir. Anıt ve meydanı çok sayıda vatandaşımız da ziyaret etmektedir” dedi.

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