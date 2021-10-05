Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yıldır "Yatan Adam"ın hayatı gözlük mouse ile değişti Geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum olan ve aradan geçen yıllar sonra Siri ile tanışan Ali Konuk, Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile bilgisayardan birçok işini kendi yapmaya başladı Ali Konuk: "Bilgisayar ile uğraştığım için film seyretmek, video düzenlemek gibi birçok işim kolaylaştı. Gözlük mouse, sosyal medya sayfalarında dolaşmak ve kendi gönderilerimi oluşturmak, ışığı yakıp söndürebilmek gibi birçok şeyleri daha ulaşılabilir kıldı"

İHA

17 yıldır "Yatan Adam"ın hayatı gözlük mouse ile değişti Geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum olan ve aradan geçen yıllar sonra Siri ile tanışan Ali Konuk, Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile bilgisayardan birçok işini kendi yapmaya başladı Ali Konuk: "Bilgisayar ile uğraştığım için film seyretmek, video düzenlemek gibi birçok işim kolaylaştı. Gözlük mouse, sosyal medya sayfalarında dolaşmak ve kendi gönderilerimi oluşturmak, ışığı yakıp söndürebilmek gibi birçok şeyleri daha ulaşılabilir kıldı"

Kahramanmaraş’ta 17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı felç kalan ve doktorların bir kaç yıl ömür biçtiği "yatan adam" olarak bilinen Ali Konuk (42), aradan geçen 17 yılın ardından bilgisayar ile tanıştı. Teknolojiye olan bağımlılığı ile bilinen Konuk, daha önce Apple’ın sesli asistanı Siri sayesinde işlerini yapıyordu.
Onikişubat ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan Ali Konuk, 2 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. Yaşının ilerlemesinden sonra bir fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışmaya başlayan Konuk, 2004 yılında meydana gelen trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu.
Kaza sonrası doktorların birkaç yıl ömür biçtiği Konuk, boynundaki kırıklar ve kesilerden sonra kollarını ve bacaklarını da kullanamaz hale geldi.
Apple'ın sesli asistanı Siri ile hayata tutunan Ali Konuk, Yotube'da 'Yatan adam' isimli kanal açarak yaklaşık 38 bin takipçiye ulaştı. Elektronik ürünleri sayfasındaki takipçileriyle paylaşan Konuk, Türk Mühendis Mehmet Türker’in tasarladığı GlassesMouse ile tanıştı. Kendisine hediye edilen gözlük sayesinde fiziki anlamda yapamadığı birçok işi yapabilen Konuk, “Siri’den sonra GlassOuse’ye de kavuştum. Mehmet Türker’e ve Ankara’dan Hasan Can Şeker kardeşime bana ulaştırdıkları için teşekkür ederim. Artık bilgisayara da rahat bir şekilde erişebiliyorum. İstediğimi yapabiliyorum ve siri daha çok ikinci plana geçti diyebilirim. Bilgisayar ile uğraştığım için film seyretmek, video düzenlemek gibi birçok işim kolaylaştı. Sosyal medya sayfalarında dolaşmak ve kendi gönderilerimi oluşturmak, ışığı yakıp söndürebilmek gibi birçok şeyleri daha ulaşılabilir kıldı" dedi.
Oğluna gelen gözlükle başta bilgisayar olmak üzere birçok işini rahat bir şekilde yaptığını ifade eden anne Güner Alparslan ise, “Gözlük çok rahat oldu bizim için. Ben odama gidip rahatlıkla yatıyorum ve Ali, kendi kendine gözlüğü ile ihtiyacını yapıyor. İhtiyacı olduğunda beni çağırıyor, ihtiyacı olmazsam da gelmiyor. Teknolojiye daha çok önem veriyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
Başkan Okay: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Okay: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ...
Kalbinde 2 milimetre delik var dediler 2 santim çıktı Kapalı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuşan kadın artık çocuk sahibi olabilecek
YEREL HABERLER Kalbinde 2 milimetre delik var dediler 2 santim ...
Akedaş tüketiciyi kesintisiz enerji ile buluşturmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Akedaş tüketiciyi kesintisiz enerji ile buluşturmayı ...
Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nda ödül ve ...
Hançer Kanyonu görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Hançer Kanyonu görenleri hayran bırakıyor
Başkan Mahçiçek, görme engellilere EXPO 2023'ü anlattı
YEREL HABERLER Başkan Mahçiçek, görme engellilere EXPO 2023'ü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.