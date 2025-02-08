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        Kahramanmaraş'ta sahte altın operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kahramanmaraş'ta sahte altın bastığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:15
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        Kahramanmaraş'ta sahte altın operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta sahte altın bastığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merdiven altı bir yerde ziynet ürünlerin yapıldığı bilgisine üzerine harekete geçti.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada mühür kalıbı, pres ve baskı makineleri ile toplam ağırlığı yaklaşık 35 kilogram olan basılmış sahte altın ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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