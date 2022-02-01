Tilki kaz sürüsüne saldırdı Kahramanmaraş’ta bir tilkinin, 8 kazı telef edip 7’sini de yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde avluya giren tilkinin, 8 kazı telef edip 7’sini de yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı kırsal Karahüyük Mahallesi’nde çiftçilik ve besicilikle uğraşan Bünyamin Beştepe’nin ahırı, kısa süre önce aşırı kar nedeniyle çöktü. Ahırda beslenen çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu. Beştepe, ahırdan kurtardığı kazlarını ise evinin avlusunda besleyen Beştepe, henüz birinci şoku atlatmadan ikincisi ile karşılaştı. Molozların arasından kazların tutulduğu avluya giren bir tilki, saatlerce kaldığı avluda 8 kazı telef etti. 7’sini de yaralayan tilki, günün ilk ışıkları ile birlikte avludan kaçtı.

Sabah saatlerinde avluya çıkan Beştepe ise, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Avluyu gören güvenlik kamerasını inceleyen Beştepe, “Birini yese sakıncası yok da öldürüp öldürüp atmış. O kadar emek vermiştim” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise tilkinin kaz sürüsüne saldırması, korkan hayvanların ise avlunun bir köşesinden diğerine kaçışması yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.