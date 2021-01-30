Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta aranan 46 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı, şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 22'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aranan 46 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı
DHA

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, düzenledikleri operasyonla çeşitli suçlardan haklarında aranması olan 46 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si; fuhşa teşvik ve yer temin etmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, yaralama, kumar için yer temin etmek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul'un barajları dolacak!
GÜNDEMİstanbul'un barajları dolacak!
İki kişiyi yaralayan firari, yakalanacağını anlayınca kendini göğsünden vurdu
GÜNDEMYakalanacağını anlayınca kendini yaraladı!
Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs yasakları kalkacak mı?
GÜNDEMKoronavirüs kısıtlamaları kalkıyor mu?
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
GÜNDEMKameralı kıraathaneye baskın!
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında neler görüşülecek?
GÜNDEMMilyonların gözü bu toplantıda!
Otomobil Cırnık Köprüsü'ne düştü: 2 yaralı
GÜNDEMOtomobil iki köprünün arasına düştü!
Karlı dağ başında 'termal jakuzi'
GÜNDEMDağ başında doğal jakuzi
SON DAKİKA! Esenyurt'ta ellerinde silah ve kılıç olan 15 kişi terör estirdi! - HABERLER
GÜNDEM1 kişiyi 15 kişi silah ve kılıçla kovaladı
Bu acıya yürek dayanmaz! Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
GÜNDEMBu acıya yürek dayanmaz! Ailesini kazada kaybetti
Yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi - haberler
GÜNDEMYaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi