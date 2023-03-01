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Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen Şehir Atlası projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor

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AA

  • Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür ve tarih envanteri oluşturarak 'sanal tur' aracılığıyla hizmet vermek için başlatılan Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ta da havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti.
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    AA'nın haberine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalarda, kentin 600 farklı noktasını fotoğraflayan proje ekibi, depremin ardından tekrar Kahramanmaraş'a giderek aynı yerden fotoğraf çekmeye çalıştı.
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    Ekibin deprem öncesi ve sonrasında aynı yerden çektikleri görseller, asrın felaketinin kentte yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    Şehir Atlası Proje Direktörü Muhammet Kurtcephe yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'tan önce Türkiye'nin birçok şehrinde çekim yaptıklarını söyledi.
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde şehir merkezi ve ilçelerini kapsayan kültür ve tarih envanteri fotoğraf çekimine başladıklarını belirten Kurtcephe, şunları anlattı:
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    "Şehir Atlası isimli proje ile ülkemize, geleceğimize bugünün fotoğraf tekniğiyle bir miras bırakmak için yola çıktık. Şehirleri havadan ve yerden 360 derece fotoğraflıyoruz, yazılımla dijital tur haline getiriyoruz. 
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    Kahramanmaraş'ta kültürün tarihi envanterini çıkarmak için kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ve şehri fotoğrafladık. 600 noktadan çektiğimiz fotoğrafları yazılımla dijital tur haline getirdik."
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    Kahramanmaraşlı olduğu için şehre sevgisinin çok özel olduğunu anlatan Kurtcephe, 8 ay arayla yaptıkları çekimlerle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    "Deprem sonrasında yıkılan bazı noktaları tekrar çekmek ki bir kısmını çekebildik, bir yıl önce haz alarak yaptığımız işi bir yıl sonra hüzünle yaptık. Havadan baktığımızda yıkımı daha şiddetli görüyorsunuz. Gördüğünüz yeşillikler, binalar, ağaçlar, tarihi eserler yok olmuş. İnsanı hüzünlendiriyor."

     
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    Kurtcephe, 360 derece fotoğrafların şehir ve kültür tarihi için önemine değinerek, Kahramanmaraş'ta çektikleri fotoğrafların bunun acı bir göstergesi olduğunu söyledi.

     
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

    Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş ve ilçelerinde deprem öncesi ve sonrası çekilen 360 derece fotoğraflara www.sehiratlasi.com internet sitesinden ulaşıldığını sözlerine ekledi.
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar
  • Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar

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