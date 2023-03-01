Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür ve tarih envanteri oluşturarak 'sanal tur' aracılığıyla hizmet vermek için başlatılan Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ta da havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti.