        Kahramanmaraş'ta kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Kahramanmaraş'ta motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Giriş: 30.11.2025 - 01:11 Güncelleme: 30.11.2025 - 01:11
        Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü
        A.T'nin​​​​ kullandığı plakasız motosiklet, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarında bekleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ​​​​​​​kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada motosikletteki sürücü A.T. ile A.C. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Fotoğraf: AA

