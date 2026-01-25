Habertürk
        Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden düştü: 5 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 02:35 Güncelleme: 25.01.2026 - 02:35
        Otomobil köprüden düştü: 5 yaralı
        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Fotoğraf: AA

        TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

        TBMM Genel Kurulu'nda emekli aylığına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde gerginlik yaşandı

