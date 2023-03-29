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Kahramanmaraş'ta yıkım ve enkaz çalışmaları 14 mahallede sürecek

6 Şubat Depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın merkez ilçeleri Onikişubat ile Dulkadiroğlu'nda, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri 14 mahallede devam edecek

Kahramanmaraş'ta yıkım ve enkaz çalışmaları 14 mahallede sürecek
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AA

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 14 mahallede sürdürüleceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar, Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, Hayrullah, Avcılar, Kapıkaya, Çamlıbel, Abdullah Çavuş ve Yunus Emre mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Dereköy, Sakarya, Elmalar, Mehmet Akif, Erkenez ve Karacasu Karaziyaret mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 24'ünün yıkımı bugün yapılacak. AA'nın haberine göre, iki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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