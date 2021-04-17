30 yaşındaydı! 21 haftalık hamileydi! Acı haber! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan 30 yaşındaki Özgün Öztürk (30),bir süre önce koronavirüse yakalandı.

21 HAFTALIK HAMİLEYDİ

DHA'da yer alan habere göre 21 haftalık hamile olduğu öğrenilen Özgün Öztürk, hayatını kaybetti.

Öztürk için Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İMAMOĞLU DA TÖRENE KATILDI

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanları ve Öztürk'ün yakınları katıldı.

Törende Özgün Öztürk'ün eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan taziyeleri kabul etti. Özgün Öztürk, törenin ardından Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇOCUK MERKEZİNDE ÇALIŞIYORDU

10 Haziran 1991'de doğan Özgün Öztürk'ün, 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yaptığı, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu olduğu öğrenildi.