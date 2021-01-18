4 yaşındaydı! Kahreden haber! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde oturan Ercan ile Gülistan Ata çifti, 4 yaşındaki oğulları Emir Seyit ile birlikte hafta sonu tatilini geçirmek için Denizli'nin Çameli ilçesine geldi. Emir Seyit, Kolak Mahallesi'ndeki dedesinin evinde aniden rahatsızlanınca baba Ercan Ata, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, küçük Emir Seyit'i Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Emir Seyit, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DOĞUŞTAN KALP YETMEZLİĞİ VARDI

Doğuştan kalp yetmezliği hastası olduğu öğrenilen Emir Seyit Ata'nın, yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

KÜÇÜK ÇOCUK BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Emir Seyit'in cenazesinin, bugün Kolak Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Küçük Emir Seyit'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.