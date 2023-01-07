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Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN HABER | Son dakika haberler: 16 aylık Hicran'ı TIR ezdi! Sürücü tutuklandı! - Mardin Haberleri
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16 aylık Hicran'ı TIR ezdi! Sürücü tutuklandı!

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde TIR'ın altında kalan 16 aylık Hicran Bozkurt'un yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan sürücü tutuklandı

KAHREDEN HABER | Son dakika haberler: 16 aylık Hicran'ı TIR ezdi! Sürücü tutuklandı! - Mardin Haberleri
AA

Mardin'de, evinin önünde oynarken park halindeki TIR'ın arkasına geçen ve aracın hareket etmesiyle hayatını kaybeden 16 aylık Hicran Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan sürücü M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"DAN TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

BEBEĞİ FARK ETMEYİP ARACI HAREKET ETTİRMİŞTİ

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde, dün, 16 aylık Hicran Bozkurt evinin önünde oynarken park halindeki tırın arkasına geçmiş, bebeği fark etmeyen şoför M.B. aracı hareket ettirmişti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAMIŞTI

Çevredekilerin uyarısıyla M.B. aracı durdurmuş, TIR'ın altında kalan bebek kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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